Стало известно число погибших французских наемников на Украине

Monde: как минимум десять французских наемников погибли на Украине с начала спецоперации

Из около 70 французских наемников, которые поехали воевать на Украину, с начала проведения специальной военной операции погибли как минимум десять бойцов. Об этом сообщает издание Monde.

«Здесь очень мало французов, сражающихся за свободу Украины и Европы. Признаюсь, я разочарован», — сказал журналистам доброволец международного легиона Пьер, ранее работавший на госслужбе.

По информации издания, в интернациональном подразделении территориальной обороны Украины числятся 60-70 французских солдат, только треть из которых имеет военную подготовку. Собеседник газеты рассказал, что до приезда на украинскую территорию у него не было опыта участия в боевых действиях. По его словам, многие ищут приключений, адреналина и нестандартного образа жизни. При этом издание отмечает, что в последние месяцы поток новых добровольцев иссякает.

21 апреля оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР).