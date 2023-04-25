Названо имя следующего соперника Фьюри

World Boxing News: Фьюри ведет переговоры о проведении четвертого боя против Уайлдера

Портал World Boxing News назвал имя следующего соперника британского боксера Тайсона Фьюри.

По информации издания, команда Фьюри ведет переговоры о проведении четвертого поединка против американца Деонтея Уайлдера. Ранее боксеры уже встречались в 2018-м, 2020-м и 2021-м году. Первая схватка завершилась вничью, в двух других встречах победу одержал британский спортсмен.

22 апреля стало известно, что летом 2023 года Фьюри планирует провести защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой должен пройти 15 или 22 июля. Сообщалось, что соперником британца может стать китаец Чжан Чжилэй или американец Энди Руис‑младший.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. У Уайлдера в зачете 43 победы, 42 из которых добыты нокаутом, два проигранных боя и одна ничья.