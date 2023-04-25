Силовые структуры
ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене
ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене и попросила отправить его в СИЗО
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина России по делу о госизмене и попросили Лефортовский суд Москвы отправить его в СИЗО. Об этом со ссылкой на заявление суда сообщает ТАСС.
Ранее в апреле следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене заместителю начальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче.