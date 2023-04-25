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18:51, 25 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене

ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене и попросила отправить его в СИЗО

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина России по делу о госизмене и попросили Лефортовский суд Москвы отправить его в СИЗО. Об этом со ссылкой на заявление суда сообщает ТАСС.

Ранее в апреле следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене заместителю начальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче.

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Варвара Кошечкина
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