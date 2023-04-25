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20:25, 25 апреля 2023Мир

Лавров напомнил о работе западных ЧВК на границах России

Лавров напомнил о работе многих западных ЧВК на границах России, в том числе на Украине

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о работе многих западных частных военных компаний (ЧВК) на границах России. Об этом глава ведомства рассказал на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН, трансляция доступна на YouTube.

«Если вас беспокоит эта тема, в интернете посмотрите количество частных военных компаний, которые есть в США, в Британии, во Франции — десятки, многие из которых долгие годы работали, кстати сказать, прямо на наших границах, в том числе внутри Украины, что тоже наводит на значительные вопросы», — напомнил он.

Ранее бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг принадлежность к ближнему кругу президента России Владимира Путина. По словам предпринимателя, слухи о его знакомстве с российским лидером очень преувеличены.

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Виктория Кондратьева
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