Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
04:01, 26 апреля 2023Среда обитания

Пэрис Хилтон рассказала о своем новом доме

Пэрис Хилтон рассказала о своем новом доме с комнатой для распаковки посылок

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Американская светская львица Пэрис Хилтон поделилась подробностями об интерьере своего нового дома. Звезда и ее муж, предприниматель Картер Рым, сменили жилье вскоре после рождения сына Феникса в январе, об этом пара рассказала в подкасте I Am Paris.

По словам Хилтон, в доме есть SPA-зона, оснащенная терапевтической кроватью с красной подсветкой, а также аппаратами для криотерапии и массажа лица. Помимо этого, в здании расположен отдельный оздоровительный центр, студия звукозаписи, помещение для создания подкастов и комната для распаковки посылок.

Звезда отметила, что в новом особняке имеется все, что требуется ее семье. «Это как жить в парке развлечения. У нас столько всего, чем мы можем заняться прямо в доме», — рассказала светская львица.

Ранее в апреле американская актриса Эшли Уильямс купила особняк в Лос-Анджелесе. Артистка заплатила за новое жилье в районе Студио Сити два миллиона долларов. Площадь дома составляет 223 квадратных метра, в нем четыре спальни и три ванные комнаты.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о праве Киева уничтожать все в Крыму и Донбассе
Пэрис Хилтон рассказала о своем новом доме
Актриса отказалась носить бюстгальтеры и призвала фанаток их сжигать
Губернатор американского штата призвал к прекращению огня на Украине
Пентагон перечислил «ценные уроки» конфликта на Украине
Танкисты уничтожили приблизившийся к российским позициям Т-80 ВСУ
Перечислены востребованные вакансии для москвичей
В России указали на отведенную Западом роль радиоактивного могильника Украине
Белый дом отреагировал на претензии к возрасту Байдена
В ЮАР опровергли планы покинуть выдавший ордер на Путина суд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.