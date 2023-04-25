Турецкий самолет Hürjet совершил первый полет

DHA: турецкий легкий штурмовик TAI Hürjet совершил первый полет

Турецкий сверхзвуковой учебно-тренировочный самолет (УТС) TAI Hürjet, который можно использовать в качестве легкого штурмовика, совершил первый полет. Об этом сообщает агентство DHA.

Отмечается, что первый полет прошел успешно. К концу 2025 года планируется завершить сертификационные мероприятия.

Двухместный самолет заменит используемые турецкими пилотами УТС T-38 Talon. Также Hürjet может дополнить турецкие F-16 Fighting Falcon в качестве самолета для непосредственной поддержки сухопутных войск. Hürjet получил один турбовентиляторный двигатель.

В январе генеральный директор компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Темел Котиль сообщил, что прототип турецкого истребителя пятого поколения совершит первый полет до конца 2023 года.

В январе 2022 года Котиль заявил, что после 2025 года в Турции планируют выпускать по два самолета Hürjet в месяц.