Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Турции раскрыли планы по выпуску боевых самолетов

Компания TAI планирует выпускать по два самолета Hürjet в месяц с 2025 года

Фото: CeeGee / Wikimedia Commons

В ближайшие два месяца Турция представит усовершенствованный боевой самолет Hürjet. После 2025 года компания Turkish Aerospace Industries (TAI) планирует выпускать по два самолета в месяц. Планы по выпуску нового самолета раскрыл глава TAI Темел Котиль, передает Daily Sabah.

Глава TAI отметил, что изначально компания построит четыре прототипа, которые будут использовать во время летных испытаний. На первом этапе массового производства в Турции собираются выпустить до семи Hürjet в год, а после 2025 года производитель планирует выпускать по два самолета в месяц.

Материалы по теме:
«Остров содрогался от выстрелов» Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
«Остров содрогался от выстрелов»Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
22 октября
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря

Работу над Hürjet начали в 2017 году, а первый полет самолета запланирован на 2023 год. Его длина составляет 13,4 метра, а размах крыльев — 11 метров. Новая модель может заменить учебно-тренировочные самолеты T-38, которые эксплуатируют турецкие ВВС. Также Hürjet, который несет до трех тысяч килограммов полезной нагрузки, может выполнять задачи штурмовиков.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков назвал способы сдерживания Запада. Он отметил, что ускоренное принятие на вооружение самолетов Су-57, бронетехники на платформе «Армата» и перспективных ракетных комплексов может стать ответом на наращивание военной активности США и НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В России назвали срок начала спада заболеваемости омикроном
России и Китаю предложили создать превосходящий по силе НАТО союз
В каждом четвертом регионе России зафиксировали дефицит бюджета
В России полицейская начальница попала под следствие за взятку на вывоз икры
В Турции раскрыли планы по выпуску боевых самолетов
Отличие платья на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки
Друг Градского рассказал о войне за его наследство
Доллару предсказали падение до 68 рублей
Директор ЦРУ посетил Украину
Европейским странам предрекли скорый масштабный кризис по их собственной вине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter