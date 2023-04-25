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20:18, 25 апреля 2023Ценности

Стилист назвала неподходящие женщинам с выпирающим животом вещи

Стилист Марина Усти: брюки со складками на талии не подходят женщинам с выпирающим животом

Кадр: @stylingwithkenzie

Cертифицированный стилист Марина Усти из Калифорнии, США, назвала неподходящие женщинам с выпирающим животом три вещи. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь специалист обратила внимание читательниц на брюки, оформленные складками на талии. По ее мнению, данный элемент придает лишний объем и подчеркивает недостатки фигуры.

Кроме того, эксперт призвала отказаться от облегающих платьев, выполненных из плотной ткани. «Вам может показаться, что плотная ткань утягивает талию и создает иллюзию плоского живота, но это не так», — отметила она.

В заключение Усти порекомендовала избавиться от толстовок с так называемыми карманами-кенгуру. Подобный предмет гардероба визуально увеличивает живот, уточнила собеседница издания.

Ранее международная стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева раскрыла россиянам способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды. Эксперт посоветовала выбирать наряды из плотных тканей и изделия полуприлегающего силуэта или фасона оверсайз, которые скрывают лишний вес и складки. Кроме того, стать визуально стройнее помогут брюки со стрелками и подобранная в цвет колготок обувь.

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Мария Винар
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