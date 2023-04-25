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11:45, 25 апреля 2023Ценности

Врач раскрыл россиянам способы быстро добиться кубиков пресса

Спортивный врач Сдобников посоветовал заменить сладости на протеиновые десерты без сахара

Фото: Unsplash

Врач спортивной медицины и лечебной физкультуры, эксперт бренда здорового питания ProteinRex Юрий Сдобников раскрыл россиянам способы быстро добиться кубиков пресса. Соответствующий комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 25 апреля.

По словам специалиста, основными причинами выпирающего живота служат слабость мышц и избыток жира из-за неправильного питания, недостаточная активность и гормональные изменения. В то же время Сдобников отметил, что жир в данной области не всегда связан с лишними килограммами. При этом он пояснил, что в том и другом случае необходимо нормализовать свой рацион. В первую очередь медик посоветовал снизить количество потребления простых углеводов. Например, заменить хлебобулочные изделия и сладости на протеиновые десерты без сахара, включить больше белковых блюд и создать дефицит калорий на 10-15 процентов.

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Кроме того, добиться рельефного пресса помогут тренировки. «Пресс состоит из нескольких типов мышц: прямая, наружные, внутренние косые и поперечная мышцы живота. Соответственно, чтобы получить рельеф, стандартных скручиваний недостаточно», — объяснил Сдобников.

В связи с этим собеседник издания порекомендовал обратить внимание на планки. Однако врач предупредил, что в данных упражнениях необходимо втягивать живот, чтобы избежать его надувания. Вдобавок можно присмотреться к силовым нагрузкам, а также интервальным кардиотренировкам.

В марте Юрий Сдобников раскрыл россиянам безопасный способ похудеть за месяц. В первую очередь медик посоветовал не прибегать к строгим диетам. Резкое ограничение калорий приводит к потере энергии и мышц, объясняет эксперт. При этом из-за недостатка витаминов и микроэлементов возникают срывы, которые несут за собой набор всех потерянных килограммов.

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Мария Винар
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