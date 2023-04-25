Лавров высказался о решении Израиля покинуть заседание Совбеза ОНН

Ларов: заседание Совбеза ООН, которое покинул Израиль, не носило антиизраильский характер

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение Израиля покинуть заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, палестинскому вопросу. Его слова приводит РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что мероприятие не носило антиизраильский характер, как считают представители государства. «Действо не было антиизраильским. Заседание проводилось на основе пункта повестки дня Совета безопасности, который на этой повестке дня стоит десятилетия, и палестинский вопрос — это самый застарелый вопрос, не решаемый совершенно никак и никем», — отметил Лавров.

Он добавил, что график работы Совбеза был согласован заранее, отметив, что ни одна из стран-участниц не выразила протеста против обсуждения ближневосточных проблем, в том числе и палестинского вопроса.