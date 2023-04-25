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21:31, 25 апреля 2023Мир

Лавров прокомментировал стремление ушедших из России компаний вернуться обратно

Лавров усомнился в необходимости сразу идти навстречу покинувшим Россию западным компаниям
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров выразил сомнение в необходимости сразу идти навстречу зарубежным компаниям, покинувшим российский рынок в связи с конфликтом на Украине, а впоследствии решившими вернуться. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас некоторые западные компании, которых их правительства выгнали из России и которые послушались, пытаются возвращаться. (...) Не очень уверен, что надо обязательно сразу решать этот вопрос», — заявил министр. По его мнению, освободившуюся нишу должен занять отечественный бизнес. Он подчеркнул, что российская экономика будет развиваться путем освоения материальных благ.

Ранее сообщалось, что компаниям, уходящим из России, не удастся избежать разового сбора на сверхприбыль, который планируют ввести со следующего года. Уточняется, что сейчас разрешения на выход с российского рынка ожидают UniCredit, Volkswagen и Raiffeisen Bank International.

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Марина Совина
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