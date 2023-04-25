Лавров напомнил Гутерришу о фундаментальных принципах ООН

Лавров призвал Гутерриша придерживаться беспристрастности и равноудаленности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша строго придерживаться принципов беспристрастности и равноудаленности. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, пишет ТАСС.

Лавров встретился с Гутерришем. Он напомнил ему о статье 100 Устава ООН. «К руководству всемирной организации был обращен призыв строго придерживаться фундаментальных принципов беспристрастности и равноудаленности», — отметили в МИД.

Ранее Лавров назвал деятельность ОБСЕ и ООН угрозой «глобальным амбициям» США. Министр предложил странам Запада уважать других членов мирового сообщества. Он также обратился к западным журналистам с «огромной просьбой»: освещать события вокруг Совбеза ООН вместо российских журналистов, которым не выдали визы в США.