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04:43, 25 апреля 2023Мир

Лавров напомнил Гутерришу о фундаментальных принципах ООН

Лавров призвал Гутерриша придерживаться беспристрастности и равноудаленности
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша строго придерживаться принципов беспристрастности и равноудаленности. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, пишет ТАСС.

Лавров встретился с Гутерришем. Он напомнил ему о статье 100 Устава ООН. «К руководству всемирной организации был обращен призыв строго придерживаться фундаментальных принципов беспристрастности и равноудаленности», — отметили в МИД.

Ранее Лавров назвал деятельность ОБСЕ и ООН угрозой «глобальным амбициям» США. Министр предложил странам Запада уважать других членов мирового сообщества. Он также обратился к западным журналистам с «огромной просьбой»: освещать события вокруг Совбеза ООН вместо российских журналистов, которым не выдали визы в США.

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Марина Совина
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