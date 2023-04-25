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20:33, 25 апреля 2023Россия

В Госдуме оценили идею возвращения понятия «враг народа»

Депутат Леонов назвал разобщающей идею возвращения понятия «враг народа»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Возвращение сталинских репрессий и понятия «враг народа» только разобщит россиян, считает заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на соответствующую идею парламентария Андрея Гурулева.

«Честно говоря, я не знаю, какие мысли в голове у депутата Гурулева ходят, но то, что меньше всего сейчас надо — это народ разобщать. Нам сейчас для достижения целей необходимо, чтобы народ был един, а не чтобы мы искали где-то внутри врагов, как-то с ними боролись. Это, видимо, ровно то, чего хотят как раз наши враги. Поэтому я, конечно, во-первых, против, во-вторых, хотел бы, чтобы люди больше думали о пользе для народа и о достижении целей, поставленных президентом, а не об этом вот всем», — сказал он.

Идею вновь прибегать к таким мерам ранее высказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым». Он считает нужным вернуть сталинские репрессии, даже несмотря на то, что им подвергался его дед.

«Мой дед был потом реабилитирован. (...) Мы понимаем, что это было необходимо на тот момент в государстве сделать. Да, это были ошибки, но была дисциплина», — сказал парламентарий.

Массовые политические репрессии в СССР существовали с конца 1920-х до начала 1950-х. Наиболее жестокие преследования пришлись на 1937 год с назначением на пост главы НКВД Николая Ежова. Жертвами репрессий стали миллионы людей, которые позже были реабилитированы посмертно.

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Варвара Кошечкина
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