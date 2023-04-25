Известный комик рассказал о диагностированной у него болезни Паркинсона

Американский комик Ричард Льюис признался, что у него выявили болезнь Паркинсона

Известный американский стендап-комик и звезда сериала «Умерь свой энтузиазм» Ричард Льюис признался, что врачи выявили у него болезнь Паркинсона. Об этом сообщает издание People со ссылкой на Twitter-аккаунт артиста.

75-летний Льюис рассказал, что последние три с половиной года были для него непростыми из-за постоянных проблем со здоровьем. Сначала он перенес одну за другой операции на спине, плече и бедре, а затем, в 2021 году, внезапно «начал двигаться немного скованно» и стал «шаркать ногами» при ходьбе. Комик обратился к неврологу и после ряда исследований тот озвучил ему неизлечимый диагноз.

Мне сделали сканирование мозга и диагностировали болезнь Паркинсона. Это было около двух лет назад. К счастью, это произошло довольно поздно в моей жизни Ричард Льюис актер

Льюис добавил, что сейчас находится под постоянным наблюдением врача, принимает «правильные» лекарства и чувствует себя в целом хорошо. По словам комика, специалисты отмечают, что у него болезнь прогрессирует крайне медленно, потому есть надежда, что он будет в порядке и сможет сниматься еще относительно долго.

Ричард Льюис занимает 45-е место в списке юмористического телеканала Comedy Central из «100 величайших стендап-комиков всех времен».

Ранее невролог Сергей Иллариошкин назвал ранний симптом болезни Паркинсона у здоровых людей. Первым признаком хронического нейродегенеративного заболевания может быть необычное поведение во сне, уверен специалист.