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16:31, 25 апреля 2023Мир

В Минобороны Сирии назвали тему переговоров с Россией, Ираном и Турцией

На встрече глав оборонных ведомств обсуждался вопрос вывода турецких сил из Сирии

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Главы оборонных ведомств Сирии, России, Ирана и Турции обсудили вопрос вывода сил Анкары с сирийских территорий, сообщили в Минобороны Сирии в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Также стороны затронули вопросы реализации специального соглашения о передвижении по международной трассе М4.

Встреча министров обороны России, Турции, Сирии и Ирана прошла в Москве 25 апреля. В российском министерстве сообщили, что главы ведомств также рассмотрели вопрос противодействия террористическим угрозам и борьбы с экстремистскими группировками в Сирии.

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Варвара Кошечкина
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