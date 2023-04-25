На Украине отвергли причастность к атаке на Черноморский флот

Советник главы офиса Зеленского Подоляк отверг причастность Киева к атаке на флот России

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг причастность Киева к попытке атаковать Черноморский флот России в Севастополе. Его слова передает Reuters.

Подоляк также заявил, что такие действия угрожают перспективам продления зерновой сделки.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать базу Черноморского флота России в Севастополе. По данным ведомства, ВСУ предприняли попытку атаки в районе 3:30 ночи по московскому времени. Для этого украинские военные использовали три быстроходных беспилотных катера. В результате техника ВСУ была уничтожена.

Об атаке надводных дронов на Севастополь ранее сообщал губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, морские беспилотники были замечены вблизи города в ночь на понедельник. Один из катеров был уничтожен на подходе к Стрелецкой бухте.