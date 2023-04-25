В РФ допустили отказ от моратория на размещение наземных ракет средней дальности

МИД РФ допустил отказ от запрета на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности

Россия из-за действий США может отступить от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Москва будет оценивать способность американских ракет появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая территорию Японии. «Его скоростные характеристики — далеко не единственный критерий, по которому мы будем оценивать такие развертывания. Не менее важна дальность ракетных систем», — допустил он отказ от запрета на размещение такого оружия.

Дипломат объяснил, что от конкретных параметров их дальнобойности будет принципиальным образом зависеть готовность России продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. «Но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают наш мораторий все более хрупким», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет отслеживать действия властей США по размещению гиперзвуковых ракет в Японии.

