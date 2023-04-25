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08:03, 25 апреля 2023Забота о себе

Потерявшему интерес к сексу пожилому мужчине дали совет

Irish Examiner: мужчину с низким либидо призвали получать радость от удовлетворения жены

Фото: Mykyta Martynenko / Unsplash

Специалист по отношениям Сьюзи Годсон призвала пожилого мужчину с низким либидо получать радость от самого процесса удовлетворения жены. Совет потерявшему интерес к сексу пенсионеру она дала в авторской колонке для издания Irish Examiner.

64-летний мужчина рассказал, что находится в хорошей физической форме, но при этом у него, в отличие от жены, нет желания заниматься сексом. «Я стройный, отдыхаю на пенсии, но принимаю антидепрессанты, — отметил он. — Но что делать, если у супруги есть влечение, а у меня нет? Я счастлив с ней много лет, и сейчас нахожусь в тупике».

Годсон ответила, что часто проблемы сексуального характера в большей степени связаны с мозгом, чем с пенисом, поэтому виагра и травяные настои не помогут исправить ситуацию.

Препараты для повышения потенции работают, улучшая приток крови к члену, но не оказывают влияния на сексуальное желание. Конечно, это может повысить уверенность в себе, что может заставить чаще заниматься сексом. Однако, если проблема не связана с эрекцией, препараты не будут эффективными

Сьюзи Годсонспециалист по отношениям

Специалист по отношениям предположила, что либидо мужчины могло снизиться из-за приема антидепрессантов. «Даже легкие антидепрессанты могут убить половое влечение. До 50 процентов людей с невылеченной депрессией испытывают сексуальные трудности. Ученые до сих пор не могут определить, что больше влияет на либидо — болезнь или лекарства», — констатировала она.

Годсон посоветовала обсудить с врачом новые схемы приема препаратов, чтобы снизить их возможное воздействие на половые функции.

Вы можете разбираться с лекарствами до бесконечности, но реальность такова, что немногие люди имеют тот же уровень сексуального влечения в 64 года, что и в 34. Если зациклиться на этом, желание заниматься сексом точно не появится

Сьюзи Годсонспециалист по отношениям
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Также Годсон посоветовала направить энергию на удовлетворение жены. «Покупайте секс-игрушки и смазки. Узнайте, как доставить ей больше оргазмов. Ваша жена будет наслаждаться вниманием, и, возможно, переключение вашего внимания на ее удовлетворение поможет снизить уровень стресса и вернет вам интерес к сексу», — рассказала она.

Ранее Сьюзи Годсон назвала способы возбудиться во время трезвого секса. Среди прочего она посоветовала делать эротический массаж.

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Вера Владзиевская
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