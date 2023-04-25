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00:21, 26 апреля 2023Мир

В России предупредили Лондон о последствиях передачи ВСУ снарядов с ураном

Посольство РФ предупредило Лондон об ответственности за передачу ВСУ снарядов с ураном

Фото: Ben Birchall / Pool / Reuters

Великобритания не сможет уйти от ответственности за последствия применения на Украине снарядов с обедненным ураном, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий посольства РФ в Лондоне.

Соответствующее заявление российского диппредставительства было сделано в ответ на высказывание заместителя министра обороны королевства Джеймса Хиппи, который заявил, что Лондон не отслеживает использование данных вооружений. «Призываем власти Великобритании не тешить себя иллюзорными надеждами, будто, переведя стрелки на [Вооруженные силы Украины] ВСУ, в распоряжении которых ныне оказались токсичные боеприпасы, они сумеют выйти сухими из воды. Переложить на своих киевских подопечных ответственность за чинимые ими преступления Лондону не удастся», — предупредили российские дипломаты.

В посольстве также напомнили, что в МАГАТЭ началось обсуждение вопроса о необходимости отчетности перед агентством стран, участвующих в поставках подобных исходных расщепляющихся материалов.

Ранее Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. При этом Джеймс Хиппи отметил, что поставленные ВСУ танки и боеприпасы контролируются украинской стороной.

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Марина Совина
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