Кокорин рассказал об инвестициях в кроссовки

Футболист Александр Кокорин рассказал, что инвестирует в кроссовки

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, куда инвестирует деньги. Об этом форвард высказался на канале Nobel в YouTube.

По словам игрока, он вкладывает средства в недвижимость, автомобили и кроссовки. «Я купил кроссовки в 2012 году за 7 тысяч долларов, а сейчас они 40 тысяч стоят», — рассказал Кокорин.

Футболист добавил, что владеет недвижимостью только в России. «Я всегда мечтал купить где-то, но у меня была мысль, что если санкции, я не смогу летать. Это меня пугало», — отметил игрок.

Ранее 25 апреля Кокорин объяснил свои слова о пользе тюрьмы для мужчин. По словам нападающего, спортсмены — не совсем умные, поэтому нужно делать на это скидку.