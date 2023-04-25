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16:30, 25 апреля 2023Спорт

Кокорин рассказал об инвестициях в кроссовки

Футболист Александр Кокорин рассказал, что инвестирует в кроссовки

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, куда инвестирует деньги. Об этом форвард высказался на канале Nobel в YouTube.

По словам игрока, он вкладывает средства в недвижимость, автомобили и кроссовки. «Я купил кроссовки в 2012 году за 7 тысяч долларов, а сейчас они 40 тысяч стоят», — рассказал Кокорин.

Футболист добавил, что владеет недвижимостью только в России. «Я всегда мечтал купить где-то, но у меня была мысль, что если санкции, я не смогу летать. Это меня пугало», — отметил игрок.

Ранее 25 апреля Кокорин объяснил свои слова о пользе тюрьмы для мужчин. По словам нападающего, спортсмены — не совсем умные, поэтому нужно делать на это скидку.

Алексей Гусев
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