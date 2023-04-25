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10:27, 25 апреля 2023Спорт

Кокорин объяснил свои слова о пользе тюрьмы для мужчин

Александр Кокорин объяснил свои слова о пользе тюрьмы тем, что спортсмены не совсем умные

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российский футболист кипрского «Ариса» Александр Кокорин объяснил свои слова о пользе тюрьмы для мужчин. Форвард высказаля на канале Nobel в YouTube.

По словам нападающего, спортсмены — не совсем умные, поэтому нужно делать на это скидку. «Я имел в виду, тех людей, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые "поплыли", не чувствуют землю под ногами», — рассказал Кокорин.

1 февраля Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. По его мнению, каждому мужчине не помешало бы оказаться за решеткой.

8 октября 2018 года Кокорин вместе с еще одним футболистом Павлом Мамаевым устроили две драки в центре Москвы. Спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

Алексей Гусев
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