Роднина оценила высказывание Кокорина о пользе тюрьмы

Роднина в ответ на слова Кокорина о тюрьме заявила, что горбатого могила не исправит

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила высказывание российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина о пользе тюрьмы для мужчин. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

«Если одну помогает выговор, другому — угол, третьему — травма, четвертому — авария, тогда есть и такие, которым нужно и в тюрьме посидеть, наверное», — отметила Роднина. Она добавила, что Кокорин не понимает принципов Fair Play. «Тогда горбатого и могила не исправит», — прокомментировала депутат.

1 февраля Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. По его мнению, каждому мужчине не помешало бы оказаться за решеткой.

8 октября 2018 года Кокорин вместе с еще одним футболистом Павлом Мамаевым устроили две драки в центре Москвы. Спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.