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09:30, 25 апреля 2023Спорт

«Тампа» уступила «Торонто» в матче плей-офф НХЛ

Гол и пас Сергачева не спасли «Тампу» от поражения в матче плей-офф НХЛ против «Торонто»
Михаил Сергачев (справа)

Михаил Сергачев (справа). Фото: Kim Klement / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Тампе и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4. Гол и пас нападающего Михаила Сергачева, два ассиста форварда Никиты Кучерова, а также 32 отраженных броска голкипера Андрея Василевского не спасли хозяев от поражения.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Торонто». Пятый матч, который может стать решающим, состоится в Торонто в ночь на 28 апреля по московскому времени.

«Тампа» — трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Команда завоевывала трофей в 2004-м, 2020-м и 2021-м, в 2022-м клуб выходил в финал турнира. «Торонто» 13 раз выигрывал Кубок Стэнли, однако последний раз это происходило в 1967 году.

Дарья Коршунова
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