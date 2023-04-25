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13:50, 25 апреля 2023Силовые структуры

Российский ефрейтор получил 14 лет колонии за госизмену

Суд приговорил ефрейтора Трачука к 14 годам за госизмену и незаконный доступ к гостайне

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам лишения свободы ефрейтора Илью Трачука за государственную измену и незаконный доступ к гостайне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Российский военнослужащий лишен воинского звания. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Процесс над ним проходил в закрытом режиме из-за грифа «секретно» на материалах уголовного дела.

22 апреля сообщалось, что ФСБ предъявила обвинение в госизмене замначальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче. Он арестован судом и отправлен в СИЗО «Лефортово».

Предприятие производит охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS.

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Любовь Ширижик
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