Российская подлодка в Японском море атаковала субмарину «противника»

Подлодка ТОФ в Японском море атаковала субмарину «противника»

Подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) России в ходе учений, проходивших в Японском море, выполнила атаку практической учебной торпедой субмарины «противника». Об этом со ссылкой на ТОФ сообщает РИА Новости.

В заявлении пресс-службы флота отмечается, что в учении приняли участие две дизель-электрические подлодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 (серия «Варшавянка») Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. «Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота», — сообщили в ТОФ.

Согласно плану учений, одна из ДЭПЛ выполняла роль субмарины противника, которая была атаковала российской подлодкой. После пуска практической учебной торпеды «вражеская» субмарина выполнила маневр уклонения от подводного снаряда.

В апреле пресс-служба ТОФ сообщила, что большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» проведет в Японском море учение по поиску и ликвидации подводной лодки условного противника.