Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:41, 25 апреля 2023Наука и техника

Российская подлодка в Японском море атаковала субмарину «противника»

Подлодка ТОФ в Японском море атаковала субмарину «противника»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) России в ходе учений, проходивших в Японском море, выполнила атаку практической учебной торпедой субмарины «противника». Об этом со ссылкой на ТОФ сообщает РИА Новости.

В заявлении пресс-службы флота отмечается, что в учении приняли участие две дизель-электрические подлодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 (серия «Варшавянка») Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. «Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота», — сообщили в ТОФ.

Согласно плану учений, одна из ДЭПЛ выполняла роль субмарины противника, которая была атаковала российской подлодкой. После пуска практической учебной торпеды «вражеская» субмарина выполнила маневр уклонения от подводного снаряда.

В апреле пресс-служба ТОФ сообщила, что большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» проведет в Японском море учение по поиску и ликвидации подводной лодки условного противника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В США назвали условие для прекращения помощи Украине. Как это связано с контрнаступлением ВСУ?
В Подмосковье нашли три квадрокоптера без опознавательных знаков
Пьяный подросток из детдома избил воспитателя из-за запрета садиться за руль
Трамп назвал США свалкой
В Запорожье призвали ООН признать геноцидом действия Киева
Полицейские задержали оскорблявшего мальчика из-за буквы Z на шапке россиянина
Стали известны подробности о состоянии госпитализированной певицы Власовой
Ушедший из части многодетный российский военный получил 5,5 года колонии
Российская подлодка в Японском море атаковала субмарину «противника»
Посол ЮАР раскритиковал Канаду за нежелание мира на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.