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20:49, 25 апреля 2023Среда обитания

Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной курортной стране

Turk.Estate: число сделок с жильем в Турции за первый квартал выросло на 155,04 процента

Фото: Mehmet Malko / Globallookpress.com

За первый квартал 2023 года россияне приобрели недвижимости в Турции на 155,04 процента больше, чем в аналогичный период 2022 года. О том, что граждане России стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Turk.Estate.

По данным специалистов, всего за период с января по март наступившего года россияне приобрели в Турции более 3,9 тысячи объектов недвижимости, при этом 1,1 тысячи из них — в третьем месяце 2023-го. Несмотря на наблюдаемый рост, показатель марта текущего года был на 0,67 процента ниже, чем в феврале того же года. Разница между результатами в объектах составила восемь лотов.

Эксперты отметили, что число сделок с жильем в Турции непрерывно снижается с ноября 2022-го — в том месяце количество купленных россиянами объектов недвижимости стало рекордным за всю историю наблюдений и достигло более 2,5 тысячи. За период с ноября прошлого года по март текущего года наиболее сильное снижение параметра наблюдалось в январе, когда отрицательная динамика составила 35,2 процента относительно декабря.

В апреле стало известно о том, что по итогам третьего месяца 2023 года россияне стали главными иностранными покупателями жилья в Турции. По данным газеты Dünya, в марте граждане Российской Федерации купили в Турции 1175 домов. Вторыми и третьими в списке стали иранцы и иракцы с 472 и 165 сделками с недвижимостью соответственно.

Полина Кислицына
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