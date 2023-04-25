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15:38, 25 апреля 2023Силовые структуры

Нападение подростка с мачете на заступившегося за сына мужчину попало на видео

Появилось видео нападения подростка с мачете в Якутии на мужчину, заступившегося за сына

В сети появилось видео нападения 17-летнего подростка с мачете в Якутии на 41-летнего мужчину, заступившегося за сына-школьника. Запись опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как двое подростков убегают от мужчины. Затем тот догоняет их, но один из молодых людей набрасывается с мачете на потерпевшего.

Ранее стали известны подробности произошедшего. Инцидент произошел в Мирном. Между школьниками начались разборки, так как один толкнул другого плечом. Потерпевший увидел, как его сына обижают и решил заступиться. Нападавшие подростки стали разбегаться, однако мужчина смог догнать одного из них. В этот момент фигурант напал с мачете и изрубил его.

Потерпевшего доставили в больницу, а юношу задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

Екатерина Власова
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