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17:27, 25 апреля 2023Ценности

В сети удивились количеству украденных за день товаров в популярном магазине США

Продавец Target показала 18 украденных за день покупателями товаров на 11 тысяч рублей

Фото: @juliacara8 / TikTok

Продавец универмага Target, который пользуется популярностью в США, перечислила все украденные за день покупателями товары и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Сотрудница магазина Джулия Кара показала на камеру 18 вещей, которые клиенты незаметно забрали с торговых полок. Среди пропавших предметов оказались гель для умывания бренда Cetaphil, палетка теней Morphe, упаковка вазелина, масло для лица Sol By Jergens Deeper, накладные ресницы, четыре помады, спонж для тела Earth Therapeutics и консилер Morphe.

Кроме того, в данный список попали два средства для промывания носа Aquaphor, масло для губ и корректор марки ColourPop, а также прозрачные резинки Invisibobble, тушь для ресниц Maybelline, сыворотка Pacifica Glow и карандаш для бровей из ассортимента NYX. Блогерша уточнила, что общая стоимость украденных средств составила 135 долларов (11 тысяч рублей).

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По словам автора видео, чаще всего клиенты вытаскивают продукты из упаковки, оставляя пустые коробки на стендах. Известно, что компания Target потеряла как минимум 400 миллионов долларов (32,5 миллиарда рублей) из-за краж в 2022 году.

Зрители негативно отнеслись к поступкам клиентов Target, о чем высказались в комментариях. «Как же много воровства!», «И это все за день!», «Как у людей хватает совести?», «А потом мы удивляемся росту цен», «Какой ужас!» — высказывались юзеры.

В феврале в Москве курьер привез покупателям еду и украл ботинки люксового бренда Prada, стоимость которых составляет 100 тысяч рублей. В правоохранительные органы обратился владелец пропавшей обуви. По его словам, по прибытии домой он разулся у двери и зашел в квартиру. Однако через 20 минут обнаружил, что ботинки исчезли. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что к их пропаже причастен курьер.

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Майя Пономаренко
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