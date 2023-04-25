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12:52, 25 апреля 2023Бывший СССР

Украинские военные обстреляли школу в Запорожской области

Рогов: ВСУ обстреляли школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Великая Знаменка, расположенное на берегу Днепра в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, под обстрелом, в частности, оказалось здание школы, откуда в срочном порядке пришлось эвакуировать детей. «На данный момент известно об одном погибшем и одном раненом среди мирного населения», — уточнил он.

24 апреля Рогов заявлял о массированном артиллерийском обстреле ВСУ нескольких населенных пунктов в Запорожской области. Он отметил, что за 1,5 часа было зафиксировано не менее 20 прилетов в городе Каменка-Днепровская, а также селах Великая Знаменка и Водяное.

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Алевтина Запольская
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