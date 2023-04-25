ЮАР вышла из МУС в преддверии визита Путина

Президент ЮАР Рамапоса заявил о выходе страны из Римского статута МУС

ЮАР выходит из Римского статута Международного уголовного суда (МУС). О соответствующем решении правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) сообщил президент республики Сирил Рамапоса, его цитирует ТАСС.

«Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям», — заявил президент по итогам переговоров с его финским коллегой Саули Ниинисте.

21 апреля АНК начала четырехдневное заседание, на повестке которого был выход страны из договора МУС, чьи участники ранее получили ордер на «арест» российского президента Владимира Путина.

Ранее власти ЮАР заявили, что не пойдут на исполнение ордера МУС, предписывающего «арест» Путина, который может посетить страну во время саммита БРИКС в августе 2023 года. Отмечается, что ЮАР уже отказывалась выполнять ордеры на арест от МУС, когда в 2015-м страну посещал президент Судана Омар аль-Башир.