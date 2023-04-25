Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
08:03, 25 апреля 2023Ценности

Фото восходящей в горы топлес альпинистки восхитили зрителей

Альпинистка Райли из США показала рельефное тело без бюстгальтера на фоне гор

Фото: @ryliethemountainslayer

Альпинистка Райли (фамилия неизвестна) из Колорадо, США, снялась на камеру топлес в горах и восхитила зрителей. Соответствующая публикация появился в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом @ryliethemountainslayer регулярно делится фото своих восхождений на вершины. В одном из последних постов юзерша запечатлела себя без бюстгальтера на фоне гор. Девушка показала рельефное тело с накачанными мышцами на спине и руках. «Если вы давно мечтали сделать уникальный снимок, то это ваш знак», — подписала она видео, на котором поднимает над головой большой камень.

Подписчики оценили внешний вид и поступок блогерши, о чем написали в комментариях. «Добавила еще один пункт в список своих желаний!», «Выглядишь просто потрясающе», «Какая же ты молодец!» — заявили они.

Ранее в апреле в сети восхитились внешностью полной блогерши Габриэль Сойер в купальнике. На размещенных кадрах юзерша предстала перед подписчиками в черном раздельном купальнике, демонстрируя пышные формы. Помимо этого, в ролике видно, что в области живота, рук, ног и шеи Сойер присутствуют многочисленные жировые складки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
В ДНР оценили возможности ВСУ провести удачное контрнаступление
Под Москвой нашли дрон-разведчик с камерой
Белорусские власти придержали средства россиян
В НАТО раскрыли настоящую цель Китая по конфликту на Украине
Оценены убытки телеканала Fox News после увольнения Такера Карлсона
Пьяный россиянин упал с эскалатора и умер
Фото восходящей в горы топлес альпинистки восхитили зрителей
В сети назвали эффективный способ защититься от шумных соседей
Потерявшему интерес к сексу пожилому мужчине дали совет
Трамп эмоционально отреагировал на уход Такера Карлсона с Fox News
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.