Фото восходящей в горы топлес альпинистки восхитили зрителей

Альпинистка Райли из США показала рельефное тело без бюстгальтера на фоне гор

Альпинистка Райли (фамилия неизвестна) из Колорадо, США, снялась на камеру топлес в горах и восхитила зрителей. Соответствующая публикация появился в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом @ryliethemountainslayer регулярно делится фото своих восхождений на вершины. В одном из последних постов юзерша запечатлела себя без бюстгальтера на фоне гор. Девушка показала рельефное тело с накачанными мышцами на спине и руках. «Если вы давно мечтали сделать уникальный снимок, то это ваш знак», — подписала она видео, на котором поднимает над головой большой камень.

Подписчики оценили внешний вид и поступок блогерши, о чем написали в комментариях. «Добавила еще один пункт в список своих желаний!», «Выглядишь просто потрясающе», «Какая же ты молодец!» — заявили они.

Ранее в апреле в сети восхитились внешностью полной блогерши Габриэль Сойер в купальнике. На размещенных кадрах юзерша предстала перед подписчиками в черном раздельном купальнике, демонстрируя пышные формы. Помимо этого, в ролике видно, что в области живота, рук, ног и шеи Сойер присутствуют многочисленные жировые складки.