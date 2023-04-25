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18:58, 25 апреля 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась функция одобрения заявок потенциальных участников групповых чатов

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, связанная с администрированием групповых чатов. Об этом сообщили специалисты портала WABetaInfo.

Эксперты рассказали, что в новой версии WhatsApp 23.7.83 для устройств на базе iOS стала доступна опция, которая позволяет администраторам групп контролировать всех, кто вступает в чаты.

Специалисты отметили, что для одобрения или отклонения заявок потенциальных участников управляющим групповых чатов необходимо перейти в «Настройки группы» и включить функцию «Подтверждать новых участников». «Когда функция отключена, к группе может присоединиться любой пользователь при помощи ссылки-приглашения без необходимости отправлять личный запрос администратору», — уточнили в WABetaInfo.

Ранее сообщалось, что WhatsApp внедрит новую функцию для безопасности данных пользователей, благодаря которой при переносе аккаунта на новое устройство на старом появится опция подтверждения действия.

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Олег Давыдов
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