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22:48, 26 апреля 2023Россия

Командир «Ахмата» назвал возможное контрнаступление ВСУ агонией Киева

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что контрнаступление ВСУ приведет к поражению Киева

Помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) привет к поражению Киева. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, после контрнаступления Украина потеряет весь «мужской потенциал» для длительной обороны.

«Я называю это уже их последним броском, агонией», — сказал командир «Ахмата». Он также признал, что для обеих сторон конфликта это будет решающий бой, для России — «на пути к победе», для Украины — «решающее сражение на пути к своему проигрышу».

Кроме того, на луганском направлении не зафиксировано нужного количества сил и вооружения для осуществления контрнаступления на данном участке, заверил Алаудинов.

Ранее Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен солдат ВСУ и добыли «огромное количество необходимой развединформации». Он сообщил, что все вышедшие из окружения бойцы уже представлены к государственным наградам.

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Марина Совина
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