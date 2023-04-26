Командир «Ахмата» назвал возможное контрнаступление ВСУ агонией Киева

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что контрнаступление ВСУ приведет к поражению Киева

Помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) привет к поражению Киева. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, после контрнаступления Украина потеряет весь «мужской потенциал» для длительной обороны.

«Я называю это уже их последним броском, агонией», — сказал командир «Ахмата». Он также признал, что для обеих сторон конфликта это будет решающий бой, для России — «на пути к победе», для Украины — «решающее сражение на пути к своему проигрышу».

Кроме того, на луганском направлении не зафиксировано нужного количества сил и вооружения для осуществления контрнаступления на данном участке, заверил Алаудинов.

Ранее Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен солдат ВСУ и добыли «огромное количество необходимой развединформации». Он сообщил, что все вышедшие из окружения бойцы уже представлены к государственным наградам.