Обнаружен возможный механизм возникновения многоклеточности

PNAS: ранние многоклеточные животные возникли из-за химических сигналов

Ученые Университета Индианы в Блумингтоне (США) выяснили, что самое ранее животное, вероятно, использовало химические сигналы, чтобы превратиться из одноклеточного в многоклеточное. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Биологи изучили филастерию — одноклеточный эукариотический организм Capsaspora owczarzaki, который живет в улитках и способен формировать многоклеточные агрегаты, выделяя неизвестные сигнальные вещества. В ходе эксперимента ученые культивировали микроорганизмы в жидкой среде, удаляя или добавляя компоненты, чтобы определить, какие из них влияют на слипание клеток. Оказалось, что многоклеточную агрегацию регулируют ионы кальция и липиды, при снижении уровня которых клетки начинали отсоединяться друг от друга.

Как пишут авторы, открытие показывает, что химически регулируемая агрегация важна для различных членов эукариотическмх микроорганизмов. Следовательно, этот фенотип, вероятно, был неотъемлемой частью жизненных циклов одноклеточных предков животных.

Клеточная агрегация характерна и для других примитивных животных, которые демонстрируют ее во время фундаментальных процессов развития и поддержания здоровых многоклеточных тканей. Клетки губок, стрекающих и даже позвоночных животных могут дезагрегировать и реагрегировать в ходе эмбрионального развития, во время воспалительных процессов и для регенерации тканей.