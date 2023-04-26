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22:15, 26 апреля 2023Россия

В российском городе автокран сбил девочку

SHOT: в Санкт-Петербурге автокран сбил 12-летнюю девочку

Кадр из видео: Telegram-канал / SHOT

В Санкт-Петербурге автокран сбил 12-летнюю девочку. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером на проспекте Юрия Гагарина. Отмечается, что девочка перебегала дорогу по пешеходному переходу и попала под колеса автокрана. Она получила травму головы и была экстренно госпитализирована в одну из местных больниц. Сейчас ребенок находится в реанимации. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в апреле на улице Вешняковская в Москве 18-летний молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку. Бабушка задержала виновника случившегося, вызвала полицию и скорую помощь. Ребенок попал в реанимацию с переломом черепа.

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Юлия Мискевич
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