Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:51, 26 апреля 2023Мир

Истребители НАТО опознали российские военные самолеты над Балтикой

Истребители ВВС ФРГ идентифицировали три самолета ВКС России над Балтикой

Фото: Johanna Geron / Reuters

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) ФРГ обнаружили и идентифицировали в международном воздушном пространстве над Балтикой три российских самолета, которые якобы летели с выключенными транспондерами. Об этом сообщает Reuters

«Два Су-27 и один Ил-20 вновь пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем без сигнала обнаружения», — говорится в сообщении. Отмечается, что для идентификации российских самолетов были отправлены германские и британские истребители Eurofighter из состава дежурных воздушных подразделений НАТО.

Ранее стало известно, что 21 апреля стратегический разведывательный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании был замечен вблизи западных границ России и над Калининградской областью. Продолжительность его полета в указанной области составила примерно шесть часов.

В этот же день истребители ВВС Дании и Швеции сопроводили российский военный самолет Ил-20 над Балтийским морем. В операции участвовали два шведских истребителя JAS 39 Gripen и два датских F-16 Fighting Falcon.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Под Москвой два дрона упали на территории частных домов
Полиция начала проверку из-за травмирования игрока «Краснодара» в матче РПЛ
В США назвали провалы в политике Байдена
Поставки алкоголя в Россию резко выросли
Россиянкам назвали подходящие для женского гардероба мужские вещи
Назван срок истощения запасов нефти в России
Начались слушания по обвинению Трампа в изнасиловании
Инфляционные риски в России оценили
Столичная школьница выпила 50 таблеток обезболивающего из-за боязни экзамена
Большинство россиян выразили недовольство зарплатой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.