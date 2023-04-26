Истребители НАТО опознали российские военные самолеты над Балтикой

Истребители ВВС ФРГ идентифицировали три самолета ВКС России над Балтикой

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) ФРГ обнаружили и идентифицировали в международном воздушном пространстве над Балтикой три российских самолета, которые якобы летели с выключенными транспондерами. Об этом сообщает Reuters

«Два Су-27 и один Ил-20 вновь пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем без сигнала обнаружения», — говорится в сообщении. Отмечается, что для идентификации российских самолетов были отправлены германские и британские истребители Eurofighter из состава дежурных воздушных подразделений НАТО.

Ранее стало известно, что 21 апреля стратегический разведывательный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании был замечен вблизи западных границ России и над Калининградской областью. Продолжительность его полета в указанной области составила примерно шесть часов.

В этот же день истребители ВВС Дании и Швеции сопроводили российский военный самолет Ил-20 над Балтийским морем. В операции участвовали два шведских истребителя JAS 39 Gripen и два датских F-16 Fighting Falcon.

