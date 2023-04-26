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23:42, 26 апреля 2023Культура

Рестлер Джон Сина исполнил роль Кена-русалки в фильме «Барби»

DiscussingFilm: рестлер Джон Сина исполнил роль Кена-русалки в фильме «Барби»
Джон Сина

Джон Сина . Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Рестлер Джон Сина исполнил роль Кена-русалки в фильме «Барби». Об этом сообщает портал DiscussingFilm.

Сина был представлен в составе звездного состава «Барби» на презентации Warner Bros. на CinemaCon.

Премьера фильма состоится 21 июня 2023 года. Режиссером картины выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд».

Джон Сина — американский рестлер, актер и музыкант. С 2002 года он выступает в WWE, где выиграл 25 чемпионских титулов, из них — 16 мировых. Карьера Сины в кино началась с фильма «Морской пехотинец» в 2006 году и продолжилась в картинах «Девушка без комплексов», «Фердинанд» и «Бамблби». Он также снялся в фильме «Форсаж 9» и сыграл роль Миротворца в картине «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и в сериале «Миротворец».

Ранее в сети появился официальный трейлер фильма «Барби». В трейлере показан кукольный мир под названием Барби-Лэнд, в котором живут Барби и Кены. Сюжет повествует о главной героине в исполнении Робби, которая решает отправиться за пределы Барби-Лэнда, однако ее цель не раскрывается.

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Марина Совина
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