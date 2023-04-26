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13:23, 26 апреля 2023Россия

Украина атаковала приграничный регион России

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Красное
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Антон Вергун / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона России Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате обстрела в двух частных домовладениях были выбиты окна, а также посечены фасады и заборы. Пострадавших среди мирного населения нет. «Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела», — заверил Гладков.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли из минометов экскаватор в Белгородской области. В результате обстрела пострадал местный житель, находившийся в момент удара за рулем экскаватора, рядом с которым разорвалось восемь мин калибра 120 миллиметров. Мужчину госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

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Кроме того, утром 26 апреля сообщалось, что беспилотник сбросил на электроподстанцию в белгородском селе Нежеголь самодельное взрывное устройство, которое не сдетонировало. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

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Зураб Дарахвелидзе
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