Украина атаковала приграничный регион России

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Красное

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона России Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате обстрела в двух частных домовладениях были выбиты окна, а также посечены фасады и заборы. Пострадавших среди мирного населения нет. «Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела», — заверил Гладков.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли из минометов экскаватор в Белгородской области. В результате обстрела пострадал местный житель, находившийся в момент удара за рулем экскаватора, рядом с которым разорвалось восемь мин калибра 120 миллиметров. Мужчину госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

Кроме того, утром 26 апреля сообщалось, что беспилотник сбросил на электроподстанцию в белгородском селе Нежеголь самодельное взрывное устройство, которое не сдетонировало. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.