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12:42, 26 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о возбуждении дела против жителя Белгорода за поддержку ВСУ

ФСБ: возбуждено дело против жителя Белгорода за оправдание авиаударов Украины по региону

Кадр: ЦОС ФСБ РФ

Уголовное дело возбуждено против жителя Белгорода за оправдание обстрелов региона со стороны украинских войск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

Мужчина привлечен к уголовной ответственности по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

По данным ФСБ, житель Белгорода публиковал в соцсети «ВКонтакте» комментарии в поддержку действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), наносящих авиаудары по объектам области.

Ранее 26 апреля сообщалось, что беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. Взрывчатка не сдетонировала, никто не пострадал. После падения устройства на электроподстанцию в граничащем с Украиной российском регионе разрушений не зафиксировано.

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Любовь Ширижик
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