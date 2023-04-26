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01:34, 26 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о большом числе пророссийских бизнесменов

Экс-глава БЭБ Украины Мельник заявил о большом количестве пророссийских бизнесменов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Бывший директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник заявил о большом количестве пророссийских бизнесменов и бывших членов парламента в стране. Своими опасениями он поделился в интервью изданию inews за несколько дней до освобождения от должности.

Мельник рассказал журналистам о планах начать изымать активы, которые принадлежат «российским агрессорам» на Украине. Он заявил, что нельзя позволять россиянам напрямую или косвенно вести экономическую деятельность страны. «С учетом большого количества пророссийских бизнесменов, бывших членов парламента, олигархов предстоит много работы», — отметил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. До этого Подоляк опроверг утечку о планах Киева нанести удар по Москве в годовщину начала спецоперации (СВО). Он отметил, что правительство Украины подходит к военным действиям «с железной математической логикой», и напомнил о необходимости Киева получить ракеты большой дальности и различные типы самолетов для сопротивления Российской армии.

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Екатерина Подвигина
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