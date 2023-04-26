Boeing ликвидирует белорусскую «дочку» ООО «Боинг БЛР»

Американский авиастроительный гигант Boeing приступил к ликвидации дочерней компании в Белоруссии — ООО «Боинг БЛР», пишет «Интерфакс» со ссылкой на запись в журнале «Юстиция Беларуси».

Решение о ликвидации приняли зарегистрированные в Нидерландах собственники компании — подразделения Boeing Europe и Boeing Netherlands. «Дочку» в Белоруссии они открыли в 2020 году, она отвечала за коммуникацию с местными регуляторами и потребителями.

По данным сервиса по проверке контрагентов Kartoteka.by, процесс ликвидации ООО «Боинг БЛР» в налоговых органах Белоруссии начался 1 марта.

Белорусские власти в январе 2022 года включили «дочку» Boeing в список компаний, доли иностранных участников которых заблокированы в рамках контрсанкций. По решению правительства зарубежным инвесторам этих фирм запрещается продавать свой бизнес в стране и выводить активы. Государственная авиакомпания «Белавиа» имеет в своем парке 14 самолетов Boeing.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о производстве в республике до 500 наименований деталей для российских самолетов. По его словам, в стране действует два крупнейших авиазавода, где стремятся локализовать производство авиационной техники. В России намерены заменить иностранный авиапарк новыми самолетами МС-21 и SSJ-New, которые пока не прошли сертификацию, и лайнером Ту-214 еще советской разработки.