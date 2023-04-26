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17:41, 26 апреля 2023Культура

Умер народный артист России Владимир Борисов

Народный артист России Владимир Борисов скончался в возрасте 75 лет

Фото: Самарский академический театр драмы имени Горького

Скончался народный артист России Владимир Борисов. Об этом сообщили представители Самарского академического театра драмы имени Максима Горького в соцсети «ВКонтакте».

Борисов умер в возрасте 75 лет. Причина смерти неизвестна. Прощание с актером состоится 28 апреля. Владимира Борисова похоронят на городском кладбище в Самаре.

Представители культурного учреждения назвали кончину артиста печальным известием как для них, так и для всей Самарской области. «Владимир Владимирович принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шел в театр. Актер пользовался огромным уважением и любовью у коллег. Светлая память выдающемуся актеру и человеку!», — говорится в сообщении.

Владимир Борисов окончил Театральное училище имени Щепкина в 1974 году. С 1975 года он служил в Самарском Академическом театре драмы имени Горького. В 1976 году актер получил Государственную премию РСФСР имени Станиславского, в 1999-м он удостоился почетного звания «Народный артист России». Борисов также известен широкой аудитории по роли Семена Савельева в телефильме «Вечный зов».

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Геннадия Богачева. Он скончался в Санкт-Петербурге 25 апреля после продолжительной и тяжелой болезни. Богачеву было 78 лет.

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Сергей Равин
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