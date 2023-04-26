Москвичи обогнали жителей других регионов России в любви к бриллиантам

SOKOLOV: москвичи обогнали жителей остальных городов в любви к бриллиантовым украшениям

Москвичи обогнали жителей остальных регионов России в любви к бриллиантам. Об этом сообщается в пресс-релизе ювелирного бренда SOKOLOV, который поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 25 апреля.

Аналитический центр компании исследовал продажу украшений в разных регионах России с января 2022 года по март 2023 года и установил «бриллиантовый» индекс городов страны, равный количеству купленных изделий на тысячу жителей города.

Согласно полученным данным, Москва заняла первое место в рейтинге. Индекс бриллиантов составил 9,6 условной единицы, а средний чек на одно изделие оказался равен 18 тысячам рублей. Отмечается, что более половины опрошенных москвичей (64 процента) выбирают украшения с упомянутым камнем из белого золота.

Мурманск стал вторым в списке с показателем 7,4 купленного изделия на тысячу жителей. На первом месте желанных украшений оказалось кольцо из золота с бриллиантами, средняя стоимость которого составила 14 859 рублей. Третью позицию заняла Кострома, где индекс бриллиантовых украшений достиг 7 условных единиц. Здесь покупатели тратили в среднем 13 035 рублей на каждое ювелирное изделие.

Замкнули пятерку лидеров Екатеринбург и Санкт-Петербург с показателями 6,7 и 6,5 условной единицы соответственно. Средняя стоимость бриллиантовых изделий в этих городах составила 16 366 и 17 698 рублей.

В марте аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV назвал города России с самыми щедрыми при покупке ювелирных изделий жителями. В результате исследования выяснилось, что лидерами по объему продаж украшений за 2022 год оказались Москва и Санкт-Петербург. При этом в регионах страны больше всего на ювелирные изделия тратили в Дагестане (11,9 тысячи рублей), Магаданской области (10,7 тысячи) и на Сахалине (9 тысяч).