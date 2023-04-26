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18:31, 26 апреля 2023Мир

В Лондоне раскрыли детали деятельности британских военных на Украине

Джеймс Хиппи: британские военные на Украине обеспечивают безопасность дипломатов
СюжетМинобороны:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Британские военные на Украине обеспечивают безопасность дипломатического представительства и обучают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил замглавы Минобороны королевства Джеймс Хиппи в письменных ответах на вопросы депутата Кенни Макаскилла.

При этом Хиппи опроверг информацию, что британские военные за время боевых действий на Украине оказывали какую-либо помощь бригаде «Азов» (признана в России террористической и запрещена).

Ранее замглавы ведомства сообщил, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он отметил, что поставленные ВСУ танки и боеприпасы контролируются украинской стороной.

Посольство России в королевстве ответило, что Великобритания не сможет уйти от ответственности за последствия применения на Украине снарядов с обедненным ураном. Российские дипломаты подчеркнули, что «переложить на своих киевских подопечных ответственность за чинимые ими преступления Лондону не удастся».

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Семен Александров
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