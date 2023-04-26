Играющий в США российский хоккеист назвал цены на аренду жилья в Калифорнии

Хоккеист Гущин рассказал, что аренда студии в Калифорнии стартует от 3,7 тысяч долларов

Российский хоккеист Данил Гущин, выступающий в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс», назвал цены на аренду жилья в США. Об этом сообщает Sport24.

По словам россиянина, Калифорния — дорогой штат, поэтому он снимает квартиру вместе с финским вратарем Эету Мякинеми. «Все зависит от района. Можно найти студию за 3,7 тысячи долларов в хорошем районе. Однокомнатная квартира от 4,5 тысячи», — рассказал Гущин.

Хоккеист также рассказал о своей зарплате. «Лишний раз в ресторан не пойдешь, потому что считаешь деньги. Но не могу сказать, что я ущемлялся», — отметил россиянин.

В ноябре прошлого года российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков сравнил цены в России и США. По его словам, еда в Америке стоит гораздо дороже.