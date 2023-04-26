Непомнящий проиграл в 12-й партии матча за титул чемпиона мира

Россиянин Ян Непомнящий проиграл Дину Лижэню в 12-й партии матча за титул чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл в 12-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам с китайцем Дином Лижэнем. Трансляция велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

32-летний Непомнящий играл черными фигурами. Встреча завершилась на 38-м ходу. После 12-й партии счет стал равным — 6:6.

Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 27 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.

Непомнящий второй раз принимает участие в чемпионате мира. В декабре 2021 года он проиграл Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5. Позднее норвежец отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации.