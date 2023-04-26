Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
2:0
Завершен
Лейла Фернандес
Мадрид (ж)
Варвара Грачёва
1:0
2-й сет
live
Сиюй Ван
Мадрид (ж)
Виктория Хименес-Касинцева
Сегодня
16:55 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Мадрид (ж)
Челси
Сегодня
21:45 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Бостон Брюинз
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
15:49, 26 апреля 2023Спорт

Непомнящий проиграл в 12-й партии матча за титул чемпиона мира

Россиянин Ян Непомнящий проиграл Дину Лижэню в 12-й партии матча за титул чемпиона мира

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл в 12-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам с китайцем Дином Лижэнем. Трансляция велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

32-летний Непомнящий играл черными фигурами. Встреча завершилась на 38-м ходу. После 12-й партии счет стал равным — 6:6.

Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 27 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.

Непомнящий второй раз принимает участие в чемпионате мира. В декабре 2021 года он проиграл Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5. Позднее норвежец отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны объяснило рассылку военнообязанным повесток с предупреждением
В Подмосковье двухлетний ребенок выстрелил себе в лоб из травматического оружия
Врач назвала причины отсутствия результатов от тренировок
В России ответили на желание южноамериканской страны вступить в БРИКС
Врач раскрыла неожиданные последствия постоянного использования сухого шампуня
Столб дыма на территории НИИ противопожарной обороны в Подмосковье напугал людей
Стала известна судьба распылившего в лицо девочке перцовый баллончик петербуржца
Италия захотела сыграть ведущую роль в восстановлении Украины
Россиянин из сгоревшего поселка описал ситуацию фразой «некуда идти спасаться»
В России возьмутся за производство аналогов Mini Cooper и BMW i3
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.