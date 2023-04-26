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14:23, 26 апреля 2023Бывший СССР

В Эстонии отказались размещать в республике иностранные военные базы

Премьер Эстонии Каллас заявила об отказе размещать иностранные военные базы в республике

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Эстонии не намерены размещать на территории республики иностранные военные базы. Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас, передает «Интерфакс».

По ее словам, все создаваемые или расширяемые тренировочные пространства в Эстонии связаны с Силами обороны республики или учебными потребностями союзников.

«Эстония является собственником военных объектов, пользуется ими, как и размещенные на территории республики части и подразделения союзников, которые должны иметь возможности тренироваться здесь на своей боевой технике», — отметила премьер.

Ранее замначальника Генштаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла сообщил, что в стране уже обучили тысячу военнослужащих Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что подготовку в прибалтийской республике проходили, в частности, украинские артиллеристы, медики и снайперы.

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Георгий Нестеров
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