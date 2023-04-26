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09:50, 26 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина отправили в СИЗО по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина России Довганя по делу о госизмене

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина России А. Довганя по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство ФСБ об аресте.

О задержании фигуранта сотрудниками спецслужбы стало известно 25 апреля. Подробности дела не раскрываются. Россиянину грозит до 20 лет колонии.

Ранее в апреле следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене заместителю начальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче.

Елизавета Новикова
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