Россиянина отправили в СИЗО по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина России Довганя по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина России А. Довганя по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство ФСБ об аресте.

О задержании фигуранта сотрудниками спецслужбы стало известно 25 апреля. Подробности дела не раскрываются. Россиянину грозит до 20 лет колонии.

Ранее в апреле следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене заместителю начальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче.