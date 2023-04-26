В Госдуму внесли ужесточающий закон об иноагентах проект

В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах

В Госдуму внесли законопроект, который усилит контроль за исполнением закона об иноагентах. Об этом сообщил глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев, чьи слова приводит ТАСС.

«Продолжаем вместе с коллегами в комиссии по расследованию иностранного вмешательства точечную настройку законодательства», — пояснил депутат.

Он отметил, что необходимо устранить лазейки и пробелы для тех, кто на данный момент находится под иностранным влиянием и пытается обойти законы России.

О подготовке поправок, ужесточающих закон об иноагентах Пискарев сообщил 18 апреля. Уточняется, что в случае принятия предлагаемых поправок граждане и организации, признанные иноагентами, лишатся права на имущественную поддержку государства, к которой относится получение в пользование недвижимости и необходимого для бизнеса оборудования на безвозмездной или льготной основе.