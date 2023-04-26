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10:10, 26 апреля 2023Ценности

Россиянкам назвали подходящие для женского гардероба мужские вещи

Стилист Семьешкина посоветовала россиянкам длинные широкие джинсы из мужского гардероба

Фото: Avie Huff / Unsplash

Стилист Карина Семьешкина назвала россиянкам подходящие для женского гардероба мужские вещи. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

В первую очередь специалист посоветовала присмотреться к длинным широким джинсам. При этом она отметила, что данная модель может придать бедрам небольшой объем. Чтобы этого избежать, необходимо подвернуть нижний край штанины, обнажив щиколотки. Кроме того, Семьешкина порекомендовала затягивать ремень на талии, а обувь подбирать под такие джинсы с небольшим и тонким каблуком.

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Помимо прочего, эксперт обратила внимание читательниц на брюки-карго и спортивные штаны. В первом случае, по мнению стилиста, лучше носить подобную вещь с белыми кедами, балетками и другой обувью на плоском ходу. Что касается спортивных штанов, то их можно сочетать с пиджаком. «Это интересное сочетание спортивного и классического стиля. А в качестве обуви добавим лоферы или кроссовки, кеды или грубые ботинки. Также спортивные штаны сочетаемы с рубашкой в клетку», — пояснила она.

Также Семьешкина особенно выделила классические мужские брюки. Если они могут оказаться очень длинными, то штанины можно подвернуть или подобрать к ним обувь на высоком каблуке.

Ранее сертифицированный стилист Марина Усти из Калифорнии, США, назвала неподходящие женщинам с выпирающим животом три вещи. Так, в данный перечень попали брюки, оформленные складками на талии. По мнению эксперта, подобный элемент придает лишний объем и подчеркивает недостатки фигуры.

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Мария Винар
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